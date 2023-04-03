Mateo Franzotti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Franzotti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mateo Franzotti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mateo Franzotti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.