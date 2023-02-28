Mateo Gamarra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Gamarra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Gamarra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Gamarra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Gamarra 20 Ekim 2000 tarihinde Concepcion şehrinde doğmuştur. 1,8 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Mateo Gamarra González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Gamarra Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Mateo Gamarra, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpia Asunción futbol takımında oynamaktadır. Olimpia Asunción takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mateo Gamarra'nin Olimpia Asunción ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Mateo Gamarra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Gamarra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mateo Gamarra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Gamarra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ekim 2020 yılında 12 de Octubre

31 Aralık 2020 yılında Independiente

13 Ocak 2021 yılında Olimpia

31 Aralık 2021 yılında Independiente

1 Ocak 2022 yılında Olimpia

Mateo Gamarra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Gamarra şuan Olimpia Asunción takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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