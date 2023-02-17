Mateo İtrak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo İtrak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo İtrak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo İtrak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo İtrak 15 Mayıs 2000 tarihinde Požega şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo İtrak Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mateo İtrak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal Francs Borains futbol takımında oynamaktadır. Royal Francs Borains takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mateo İtrak'nin Royal Francs Borains ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mateo İtrak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo İtrak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateo İtrak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo İtrak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağu 2017 yılında Lokomotiva U19

17 Temmuz 2019 yılında Crotone

21 Şubat 2020 yılında ND Gorica

30 Haziran 2020 yılında Crotone

10 Eylül 2020 yılında ND Gorica

4 Mart 2021 yılında Hrv Dragovoljac

20 Temmuz 2021 yılında ND Primorje

1 Temmuz 2022 yılında Francs Borains

Mateo İtrak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo İtrak şuan Royal Francs Borains takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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