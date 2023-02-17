Mateo Karamatic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Karamatic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Karamatic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Karamatic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Karamatic 28 Eylül 2001 tarihinde Ehenbichl şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Mateo Karamatić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Karamatic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Mateo Karamatic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Olimpija Ljubljana futbol takımında oynamaktadır. NK Olimpija Ljubljana takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mateo Karamatic'nin NK Olimpija Ljubljana ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mateo Karamatic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Karamatic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateo Karamatic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Karamatic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2016 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2017 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2018 yılında USK Anif

25 Şubat 2020 yılında NK Osijek U19

27 Temmuz 2020 yılında NK Osijek II

1 Temmuz 2022 yılında NK Olimpija

Mateo Karamatic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Karamatic şuan NK Olimpija Ljubljana takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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