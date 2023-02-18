Mateo Kocijan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Kocijan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Kocijan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Kocijan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Kocijan 27 Mart 1995 tarihinde Hlebine şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Kocijan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mateo Kocijan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slaven Belupo Koprivnica futbol takımında oynamaktadır. Slaven Belupo Koprivnica takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mateo Kocijan'nin Slaven Belupo Koprivnica ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mateo Kocijan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Kocijan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateo Kocijan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Kocijan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2013 yılında Borac Imbriovec

11 Şubat 2016 yılında Mladost Sigetec

29 Temmuz 2016 yılında Tehnicar 1974

1 Temmuz 2021 yılında Slaven Belupo

Mateo Kocijan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Kocijan şuan Slaven Belupo Koprivnica takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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