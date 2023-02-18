Mateo Koprivc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Koprivc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Koprivc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Koprivc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Koprivc 17 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Koprivc Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mateo Koprivc, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kety Emmi Bistrica futbol takımında oynamaktadır. NK Kety Emmi Bistrica takımına - tarihinde katılmıştır. Mateo Koprivc'nin NK Kety Emmi Bistrica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mateo Koprivc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Koprivc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateo Koprivc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Koprivc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Koprivc şuan NK Kety Emmi Bistrica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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