Mateo Levato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Levato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Levato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Levato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Levato 20 Ocak 1996 tarihinde Pergamino şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Levato Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LBD yapmaktadır. Mateo Levato, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Patronato futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Patronato takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mateo Levato'nin Club Atlético Patronato ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateo Levato Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mateo Levato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateo Levato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Levato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Los Andes U19

1 Temmuz 2018 yılında Los Andes

1 Temmuz 2019 yılında Club Flandria

30 Haziran 2020 yılında Los Andes

1 Temmuz 2021 yılında CD Morón

1 Ocak 2023 yılında Patronato

Mateo Levato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Levato şuan Club Atlético Patronato takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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