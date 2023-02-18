Mateo Lovric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Lovric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Lovric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Lovric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Lovric 7 Ağu 2001 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mateo Lovrić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Lovric Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mateo Lovric, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Krsko futbol takımında oynamaktadır. NK Krsko takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mateo Lovric'nin NK Krsko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mateo Lovric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Lovric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateo Lovric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Lovric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2021 yılında NK Sesvete

17 Ağu 2021 yılında NK Bistra

26 Temmuz 2022 yılında NK Krsko

Mateo Lovric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Lovric şuan NK Krsko takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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