Mateo Maccari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Maccari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Maccari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Maccari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Maccari 29 Aralık 2000 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mateo Ignacio Maccari şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Maccari Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Francisco Culasso yapmaktadır. Mateo Maccari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chaco For Ever futbol takımında oynamaktadır. Chaco For Ever takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mateo Maccari'nin Chaco For Ever ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateo Maccari Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mateo Maccari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mateo Maccari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Maccari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Newell's II

1 Ocak 2022 yılında Agropecuario

31 Aralık 2022 yılında Newell's II

1 Ocak 2023 yılında Chaco For Ever

31 Aralık 2023 yılında Newell's

Mateo Maccari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Maccari şuan Chaco For Ever takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.