Mateo Mamani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Mamani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Mamani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Mamani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Mamani 6 Haziran 2002 tarihinde Salta şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Mateo José Mamani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Mamani Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Everton futbol takımında oynamaktadır. CD Everton takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mateo Mamani'nin CD Everton ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mateo Mamani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Mamani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateo Mamani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Mamani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2020 yılında Talleres II

13 Temmuz 2022 yılında CD Everton

Mateo Mamani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Mamani şuan CD Everton takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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