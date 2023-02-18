Mateo Maric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Maric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mateo Maric kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mateo Maric ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mateo Maric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Maric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Maric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Maric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Maric 18 Mart 1998 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mateo Marić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Maric Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VPA Sports yapmaktadır. Mateo Maric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Lokomotiva Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb takımına 21 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Mateo Maric'nin NK Lokomotiva Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mateo Maricboyu ve yaşı kaç

Mateo Maric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Maric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mateo Maric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Maric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağu 2014 yılında S. Brijeg U19

1 Ağu 2017 yılında Siroki Brijeg

21 Ocak 2021 yılında NK Lokomotiva

Mateo Maric kimdir

Mateo Maric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Maric şuan NK Lokomotiva Zagreb takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Mateo Maric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U21 takımında 14 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Mateo Maric nereli

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