Mateo Matic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Matic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Matic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Matic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Matic 7 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İsviçre,Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Matic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Mateo Matic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Thun futbol takımında oynamaktadır. FC Thun takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mateo Matic'nin FC Thun ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mateo Matic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mateo Matic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateo Matic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Matic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında GC Zürich U18

1 Temmuz 2013 yılında GC Zürich U21

2 Şubat 2016 yılında Grasshoppers

30 Ocak 2017 yılında FC Schaffhausen

30 Haziran 2018 yılında Grasshoppers

29 Ağu 2022 yılında FC Thun

Mateo Matic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Matic şuan FC Thun takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mateo Matic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Grasshopper Club Zürich

İsviçre U18 takımında 14 numaralı formasıyla 8 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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