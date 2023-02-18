Mateo Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mateo Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mateo Mendes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mateo Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Mendes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Mendes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Mendes 20 Şubat 2003 tarihinde Brčko şehrinde doğmuştur.  Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mateo Mendeš şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Mendes Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mateo Mendes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK BSK Bijelo Brdo futbol takımında oynamaktadır. NK BSK Bijelo Brdo takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mateo Mendes'nin NK BSK Bijelo Brdo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mateo Mendesboyu ve yaşı kaç

Mateo Mendes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Mendes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Mateo Mendes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Mendes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağu 2018 yılında Elektra Osijek

21 Temmuz 2020 yılında Djakovo Croatia

11 Eylül 2020 yılında Z. Jurjevac

9 Ağu 2022 yılında NK Kustosija

10 Şubat 2023 yılında Bijelo Brdo

Mateo Mendes kimdir

Mateo Mendes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Mendes şuan NK BSK Bijelo Brdo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Mateo Mendes nereli

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