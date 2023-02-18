Mateo Monjac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Monjac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Monjac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Monjac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Monjac 20 Haziran 1996 tarihinde Rijeka şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Monjac Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARGENTUM SPORT yapmaktadır. Mateo Monjac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Orijent Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Orijent Rijeka takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mateo Monjac'nin HNK Orijent Rijeka ile sözleşmesi 14 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateo Monjac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Monjac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mateo Monjac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Monjac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağu 2015 yılında Drava Ptuj

27 Şubat 2016 yılında NK Opatija

2 Ağu 2016 yılında DNŠ Zavrč

17 Ocak 2017 yılında NK Nafta 1903

14 Ağu 2018 yılında NK Orijent 1919

1 Temmuz 2021 yılında Slaven Belupo

25 Ocak 2022 yılında Tabor Sezana

30 Haziran 2022 yılında Slaven Belupo

31 Ağu 2022 yılında NK Orijent 1919

30 Haziran 2023 yılında Slaven Belupo

Mateo Monjac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Monjac şuan HNK Orijent Rijeka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.