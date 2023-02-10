Mateo Montenegro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Montenegro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Montenegro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Montenegro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Montenegro 28 Ağu 1998 tarihinde Santiago del Estero şehrinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Montenegro Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mateo Montenegro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Tristan Suarez futbol takımında oynamaktadır. CSD Tristan Suarez takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mateo Montenegro'nin CSD Tristan Suarez ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateo Montenegro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mateo Montenegro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateo Montenegro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Montenegro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında C. Córdoba II

3 Ocak 2020 yılında Central Córdoba

20 Şubat 2022 yılında CA Mitre

1 Haziran 2022 yılında Central Córdoba

3 Haziran 2022 yılında Tristan Suarez

31 Aralık 2022 yılında Central Córdoba

1 Ocak 2023 yılında Tristan Suarez

Mateo Montenegro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Montenegro şuan CSD Tristan Suarez takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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