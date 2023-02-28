Mateo Muzek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Muzek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Muzek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Muzek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Muzek 29 Nisan 1995 tarihinde Graz şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mateo Mužek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Muzek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Mateo Muzek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alashkert Yerevan futbol takımında oynamaktadır. Alashkert Yerevan takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mateo Muzek'nin Alashkert Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mateo Muzek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Muzek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateo Muzek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Muzek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2006 yılında Dragovoljac Jgd

1 Temmuz 2010 yılında Dragovoljac U17

1 Temmuz 2012 yılında Dragovoljac U19

31 Ocak 2014 yılında NK Lucko

30 Haziran 2014 yılında Hrv Dragovoljac

4 Ağustos 2014 yılında HNK Gorica

1 Temmuz 2015 yılında DNŠ Zavrč

1 Temmuz 2016 yılında Rudar Velenje

28 Temmuz 2017 yılında Neftçi Baku

22 Şubat 2018 yılında Shakhter K.

26 Ocak 2019 yılında St. Mirren

4 Temmuz 2019 yılında FC Sheriff

17 Ocak 2020 yılında AE Larisa

1 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında NK Radomlje

14 Temmuz 2022 yılında Qyzyljar

31 Ocak 2023 yılında Alashkert

Mateo Muzek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Muzek şuan Alashkert Yerevan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mateo Muzek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

(2004 - 2006) NK Kustosija

Hırvatistan U21 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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