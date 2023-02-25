Mateo Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mateo Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mateo Ortiz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mateo Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mateo Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Ortiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Ortiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Ortiz 31 Ocak 2000 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Luis Mateo Ortíz Lara şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Ortiz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FotballPro yapmaktadır. Mateo Ortiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente del Valle futbol takımında oynamaktadır. Independiente del Valle takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Mateo Ortiz'nin Independiente del Valle ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mateo Ortiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Ortiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Mateo Ortiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Ortiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Mayıs 2016 yılında CS Emelec U20

15 Mayıs 2017 yılında Rocafuerte U20

27 Şubat 2018 yılında Independiente B

1 Şubat 2019 yılında Ind. Jrs.

31 Aralık 2020 yılında Independiente B

1 Ocak 2021 yılında Independiente

Mateo Ortiz kimdir

Mateo Ortiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Ortiz şuan Independiente del Valle takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Selección del Guayas (-9/2014)

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Mateo Ortiz nereli

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