Mateo Palmieri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Palmieri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Palmieri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Palmieri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Palmieri 22 Mart 2000 tarihinde Tandil şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Palmieri Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mateo Palmieri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gimnasia y Esgrima de Mendoza futbol takımında oynamaktadır. Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mateo Palmieri'nin Gimnasia y Esgrima de Mendoza ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateo Palmieri Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mateo Palmieri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateo Palmieri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Palmieri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Mart 2021 yılında Santamarina II

24 Eylül 2021 yılında Santamarin

4 Ocak 2023 yılında GyE Mendoza

31 Aralık 2023 yılında Santamarin

Mateo Palmieri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Palmieri şuan Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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