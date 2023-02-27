Mateo Panadic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Panadic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Panadic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Panadic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Panadic 6 Ekim 1994 tarihinde Chemnitz şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mateo Panadić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Panadic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Mateo Panadic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Ferizaj futbol takımında oynamaktadır. KF Ferizaj takımına 27 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mateo Panadic'nin KF Ferizaj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateo Panadic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Panadic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateo Panadic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Panadic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Bilinmiyor

24 Eylül 2008 yılında LASK Altyapı

1 Ocak 2009 yılında NK Radnik

1 Temmuz 2009 yılında HNK Gorica U17

1 Temmuz 2010 yılında Lokomotiva U17

1 Ağustos 2011 yılında HNK Gorica U19

1 Temmuz 2012 yılında HNK Gorica

31 Ocak 2014 yılında A. Vienna Res.

27 Ağustos 2014 yılında Istra 1961 II

13 Şubat 2015 yılında NK Vrapce

1 Temmuz 2015 yılında Schalke 04 II

10 Ağustos 2016 yılında Assyriska FF

1 Şubat 2017 yılında NK Aluminij

7 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

7 Ağustos 2018 yılında NK Brezice 1919

6 Şubat 2019 yılında Wiener Neustadt

29 Ağustos 2019 yılında NK Rogaska

8 Ocak 2020 yılında Rudar Velenje

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

9 Şubat 2022 yılında Bardejov

27 Eylül 2022 yılında KF Ferizaj

Mateo Panadic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Panadic şuan KF Ferizaj takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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