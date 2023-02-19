Mateo Parra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Parra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Parra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Parra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Parra {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Parra Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mateo Parra, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına - tarihinde katılmıştır. Mateo Parra'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mateo Parra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Parra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Mateo Parra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Parra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Parra şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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