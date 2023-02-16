Mateo Pavlovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Pavlovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mateo Pavlovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mateo Pavlovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mateo Pavlovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Pavlovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Pavlovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Pavlovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Pavlovic 9 Haziran 1990 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mateo Pavlović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Pavlovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Milan Calasan yapmaktadır. Mateo Pavlovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Saint-Étienne futbol takımında oynamaktadır. Saint-Étienne takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mateo Pavlovic'nin Saint-Étienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateo Pavlovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/matteo4pavlovic/

Mateo Pavlovicboyu ve yaşı kaç

Mateo Pavlovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Pavlovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mateo Pavlovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Pavlovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Din. Zagreb U17

23 Ağu 2006 yılında NK Zagreb U17

1 Temmuz 2007 yılında NK Zagreb U19

1 Temmuz 2008 yılında NK Zagreb

1 Ocak 2013 yılında W. Bremen

5 Şubat 2014 yılında Ferencváros

30 Haziran 2014 yılında W. Bremen

16 Temmuz 2014 yılında Ferencváros

30 Haziran 2015 yılında W. Bremen

1 Temmuz 2016 yılında Angers SCO

31 Ağu 2021 yılında Amiens SC

6 Temmuz 2022 yılında HNK Rijeka

31 Ocak 2023 yılında Saint-Étienne

30 Haziran 2023 yılında HNK Rijeka

Mateo Pavlovic kimdir

Mateo Pavlovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Pavlovic şuan Saint-Étienne takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Mateo Pavlovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U17 takımında 4 numaralı formasıyla 23 Mart 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Mateo Pavlovic nereli

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