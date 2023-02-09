Mateo Pellegrino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Pellegrino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Pellegrino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Pellegrino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Pellegrino 22 Ekim 2001 tarihinde Valencia şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mateo Pellegrino Casalanguila şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Pellegrino Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAPITAL GROUP SM yapmaktadır. Mateo Pellegrino, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Estudiantes de La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club Estudiantes de La Plata takımına 27 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Mateo Pellegrino'nin Club Estudiantes de La Plata ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateo Pellegrino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mateo Pellegrino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateo Pellegrino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Pellegrino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Vélez II

27 Haziran 2022 yılında Estudiantes

30 Haziran 2023 yılında Vélez II

Mateo Pellegrino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Pellegrino şuan Club Estudiantes de La Plata takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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