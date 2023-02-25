Mateo Piedra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Piedra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Piedra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Piedra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Piedra 23 Mart 2000 tarihinde Cuenca şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Iván Mateo Piedra Zaputt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Piedra Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTSMANAGEMENTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente del Valle futbol takımında oynamaktadır. Independiente del Valle takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mateo Piedra'nin Independiente del Valle ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mateo Piedra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Piedra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateo Piedra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Piedra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Cuenca B

1 Ocak 2020 yılında Dep. Cuenca

30 Temmuz 2021 yılında Ind. Jrs.

31 Aralık 2021 yılında Dep. Cuenca

3 Ocak 2022 yılında Independiente

25 Mart 2022 yılında Ind. Jrs.

31 Aralık 2022 yılında Independiente

Mateo Piedra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Piedra şuan Independiente del Valle takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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