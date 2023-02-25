Mateo Qarri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Qarri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mateo Qarri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mateo Qarri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mateo Qarri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Qarri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mateo Qarri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Qarri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Qarri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Qarri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Qarri 5 Mayıs 1999 tarihinde Fier şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Qarri Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go Player 10 yapmaktadır. Mateo Qarri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flamurtari FC futbol takımında oynamaktadır. Flamurtari FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Mateo Qarri'nin Flamurtari FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mateo Qarri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Qarri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Mateo Qarri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Qarri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Flamurtari U19

1 Temmuz 2018 yılında Flamurtari FC

Mateo Qarri kimdir

Mateo Qarri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Qarri şuan Flamurtari FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Flamurtari FC (2013-2014), KF Vlora (2014-2015), Flamurtari FC (2015-2018)

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Mateo Qarri nereli

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