Mateo Ramljak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Ramljak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Ramljak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Ramljak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Ramljak 21 Temmuz 2001 tarihinde Nova Bila şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Ramljak Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JK9 SPORT yapmaktadır. Mateo Ramljak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK GOSK Gabela futbol takımında oynamaktadır. NK GOSK Gabela takımına 20 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mateo Ramljak'nin NK GOSK Gabela ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateo Ramljak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Ramljak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateo Ramljak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Ramljak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2018 yılında Zr. Mostar U17

1 Temmuz 2018 yılında Zr. Mostar U19

20 Temmuz 2020 yılında GOSK Gabela

Mateo Ramljak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Ramljak şuan NK GOSK Gabela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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