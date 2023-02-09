Mateo Retegui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Retegui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mateo Retegui kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mateo Retegui ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mateo Retegui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Retegui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mateo Retegui

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Retegui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Retegui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Retegui 29 Nisan 1999 tarihinde San Fernando şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Retegui Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Mateo Retegui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tigre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tigre takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mateo Retegui'nin Club Atlético Tigre ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateo Retegui Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mateoretegui/

Mateo Reteguiboyu ve yaşı kaç

Mateo Retegui Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mateo Retegui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mateo Retegui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Retegui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mart 2016 yılında CABJ U20

1 Ocak 2018 yılında Boca Juniors II

1 Ocak 2019 yılında Boca Juniors

30 Ocak 2019 yılında Estudiantes

30 Haziran 2020 yılında Boca Juniors

26 Ekim 2020 yılında CA Talleres

31 Aralık 2021 yılında Boca Juniors

8 Şubat 2022 yılında Tigre

31 Aralık 2023 yılında Boca Juniors

Mateo Retegui kimdir

Mateo Retegui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Retegui şuan Club Atlético Tigre takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mateo Retegui nereli

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