Mateo Sanabria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Sanabria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Sanabria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Sanabria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Sanabria 31 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Sanabria Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mateo Sanabria, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Lanús futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Lanús takımına - tarihinde katılmıştır. Mateo Sanabria'nin Club Atlético Lanús ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateo Sanabria Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mateo Sanabria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateo Sanabria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Sanabria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Lanús II

Mateo Sanabria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Sanabria şuan Club Atlético Lanús takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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