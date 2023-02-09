Mateo Seoane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Seoane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Seoane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Seoane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Seoane 9 Şubat 2004 tarihinde Vicente López şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Seoane Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mateo Seoane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Vélez Sarsfield futbol takımında oynamaktadır. CA Vélez Sarsfield takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mateo Seoane'nin CA Vélez Sarsfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Mateo Seoane Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mateo Seoane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateo Seoane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Seoane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Vélez II

1 Temmuz 2022 yılında Vélez Sarsfield

Mateo Seoane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Seoane şuan CA Vélez Sarsfield takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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