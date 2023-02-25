Mateo Shanaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Shanaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Shanaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Shanaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Shanaj 6 Eylül 2001 tarihinde Vlorë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Shanaj Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mateo Shanaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Apolonia futbol takımında oynamaktadır. FK Apolonia takımına 30 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Mateo Shanaj'nin FK Apolonia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mateo Shanaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Shanaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateo Shanaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Shanaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında KF Tirana U19

15 Ocak 2019 yılında Akademia e Fut.

12 Eylül 2019 yılında KF Turbina

30 Ocak 2021 yılında FK Apolonia

Mateo Shanaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Shanaj şuan FK Apolonia takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Mateo Shanaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U21 takımında 16 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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