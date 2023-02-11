Mateo Suarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Suarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Suarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Suarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Suarez 19 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mateo Joaquín Suárez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Suarez Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mateo Suarez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Racing futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Racing takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mateo Suarez'nin Club Atlético Racing ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mateo Suarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mateo Suarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateo Suarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Suarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Racing (Cba)

Mateo Suarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Suarez şuan Club Atlético Racing takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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