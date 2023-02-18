Mateo Tomic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Tomic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Tomic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Tomic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Tomic 20 Eylül 1997 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mateo Tomić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Tomic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mateo Tomic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Solin futbol takımında oynamaktadır. NK Solin takımına 2 Eylül 2016 tarihinde katılmıştır. Mateo Tomic'nin NK Solin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mateo Tomic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Tomic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateo Tomic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Tomic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2012 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2014 yılında Hajduk U19

2 Eylül 2016 yılında NK Solin

Mateo Tomic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Tomic şuan NK Solin takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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