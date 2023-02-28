Mateus Brunetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateus Brunetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mateus Brunetti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mateus Brunetti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mateus Brunetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateus Brunetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mateus Brunetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateus Brunetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateus Brunetti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateus Brunetti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateus Brunetti 18 Kasım 1999 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Mateus Brunetti Valor şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateus Brunetti Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SB SPORT yapmaktadır. Mateus Brunetti, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DAC Dunajska Streda futbol takımında oynamaktadır. DAC Dunajska Streda takımına 28 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Mateus Brunetti'nin DAC Dunajska Streda ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mateus Brunetti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateus Brunetti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Mateus Brunetti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateus Brunetti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2019 yılında Figueirense FC

28 Ocak 2021 yılında Dunajska Streda

Mateus Brunetti kimdir

Mateus Brunetti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateus Brunetti şuan DAC Dunajska Streda takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mateus Brunetti nereli

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