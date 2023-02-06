Mateus Claus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateus Claus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateus Claus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateus Claus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateus Claus 3 Ağu 1994 tarihinde Campo Bom şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mateus Eduardo Claus şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateus Claus Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Websoccer do Brasil Ltda yapmaktadır. Mateus Claus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Bahia futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Bahia takımına 2 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Mateus Claus'nin Esporte Clube Bahia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateus Claus Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mattclaus_/

Mateus Claus Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mateus Claus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mateus Claus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateus Claus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2020 yılında EC Bahia B

30 Nisan 2020 yılında Pelotas-RS

2 Haziran 2020 yılında EC Bahia

Mateus Claus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateus Claus şuan Esporte Clube Bahia takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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