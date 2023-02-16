Mateus Cocao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateus Cocao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateus Cocao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateus Cocao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateus Cocao 18 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Mateus Carvalho dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateus Cocao Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mateus Cocao, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Náutico Capibaribe futbol takımında oynamaktadır. Clube Náutico Capibaribe takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mateus Cocao'nin Clube Náutico Capibaribe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mateus Cocao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateus Cocao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Mateus Cocao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateus Cocao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Náutico

2 Ocak 2023 yılında Náutico

Mateus Cocao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateus Cocao şuan Clube Náutico Capibaribe takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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