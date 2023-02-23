Mateus Criciuma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateus Criciuma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateus Criciuma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateus Criciuma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateus Criciuma 19 Ocak 1999 tarihinde Manga (MG) şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Mateus Barbosa Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateus Criciuma Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JPF SPORTS yapmaktadır. Mateus Criciuma, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCV Farul Constanta futbol takımında oynamaktadır. FCV Farul Constanta takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mateus Criciuma'nin FCV Farul Constanta ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mateus Criciuma Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mateussantoss_11/

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Mateus Criciuma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateus Criciuma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Mateus Criciuma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateus Criciuma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Estoril U19

1 Ağustos 2017 yılında FC Porto U19

30 Haziran 2018 yılında Estoril U19

7 Ağustos 2018 yılında Grêmio U20

31 Aralık 2018 yılında Estoril U19

7 Ağustos 2019 yılında Atlético-MG U20

29 Ocak 2020 yılında Vila Nova FC

17 Nisan 2020 yılında Atlético-MG U20

18 Haziran 2020 yılında Ituano

22 Şubat 2021 yılında São Bento (SP)

23 Temmuz 2021 yılında FC Botosani

1 Ocak 2023 yılında FCV Farul

Mateus Criciuma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateus Criciuma şuan FCV Farul Constanta takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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