Mateus Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateus Fernandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateus Fernandes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateus Fernandes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateus Fernandes 10 Temmuz 2004 tarihinde Olhão şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Mateus Gonçalo Espanha Fernandes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateus Fernandes Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mateus Fernandes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting CP B futbol takımında oynamaktadır. Sporting CP B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mateus Fernandes'nin Sporting CP B ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Mateus Fernandes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateus Fernandes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mateus Fernandes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateus Fernandes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sporting Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Sporting Sub-15

1 Temmuz 2019 yılında Sporting U17

1 Temmuz 2020 yılında Sporting U19

1 Temmuz 2021 yılında Sporting CP A23

1 Temmuz 2022 yılında Sporting B

Mateus Fernandes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateus Fernandes şuan Sporting CP B takımında oynamakta ve 82 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mateus Fernandes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Olhanense (2010-16), Sporting CP (2016-)

Portekiz U20 takımında 19 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 18 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 8 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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