Mateus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateus 13 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Mateus Nogueira Lima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateus Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordeste Agenciamento yapmaktadır. Mateus, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alagoinhas Atlético Clube (BA) futbol takımında oynamaktadır. Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mateus'nin Alagoinhas Atlético Clube (BA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mateus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Mateus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2022 yılında Real Noroeste

1 Haziran 2022 yılında Bilinmiyor

10 Ocak 2023 yılında Alagoinhas-BA

Mateus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateus şuan Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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