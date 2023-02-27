Mateus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateus 11 Eylül 1994 tarihinde Itabuna (BA) şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Mateus dos Santos Castro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateus Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Antoniu's Assessoria yapmaktadır. Mateus, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nagoya Grampus futbol takımında oynamaktadır. Nagoya Grampus takımına 6 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Mateus'nin Nagoya Grampus ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mateus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.70 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mateus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2012 yılında Cruzeiro U17

1 Ocak 2013 yılında EC Bahia U20

13 Ağustos 2014 yılında Omiya Ardija

1 Ocak 2015 yılında EC Bahia

10 Temmuz 2015 yılında Omiya Ardija

31 Ocak 2017 yılında EC Bahia

1 Şubat 2017 yılında Omiya Ardija

6 Ocak 2019 yılında Nagoya Grampus

12 Ağustos 2019 yılında Yokohama F. M.

1 Ocak 2020 yılında Nagoya Grampus

Mateus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateus şuan Nagoya Grampus takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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