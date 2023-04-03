Mateus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mateus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mateus 28 Temmuz 2002 tarihinde Gondomar şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Mateus Teixeira Vieira şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mateus Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mateus, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Leixões SC B futbol takımında oynamaktadır. Leixões SC B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mateus'nin Leixões SC B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Mateus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mateus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Leixões A23
1 Temmuz 2021 yılında Infesta
1 Temmuz 2022 yılında Leixões B
Mateus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mateus şuan Leixões SC B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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