Mateus Moraes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateus Moraes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateus Moraes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateus Moraes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateus Moraes 6 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Mateus Souza Moraes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateus Moraes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Antoniu's Assessoria yapmaktadır. Mateus Moraes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama FC futbol takımında oynamaktadır. Yokohama FC takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mateus Moraes'nin Yokohama FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Mateus Moraes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateus Moraes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateus Moraes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateus Moraes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2022 yılında Yokohama FC

Mateus Moraes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateus Moraes şuan Yokohama FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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