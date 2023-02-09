Mateus Nascimento kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateus Nascimento Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateus Nascimento adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateus Nascimento Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateus Nascimento 6 Temmuz 1999 tarihinde Iaçu şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mateus Nascimento Soares şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateus Nascimento Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Antoniu's Assessoria yapmaktadır. Mateus Nascimento, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ituano Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Ituano Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mateus Nascimento'nin Ituano Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 15 Nisan 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateus Nascimento Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mateus Nascimento isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mateus Nascimento Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateus Nascimento futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2017 yılında STK Samorin

30 Haziran 2018 yılında Fluminense U20

1 Ocak 2022 yılında Bangu-RJ

29 Mart 2022 yılında Fluminense U23

12 Nisan 2022 yılında Náutico

31 Aralık 2022 yılında Fluminense U23

1 Ocak 2023 yılında Ituano

15 Nisan 2023 yılında Fluminense U23

Mateus Nascimento Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateus Nascimento şuan Ituano Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.