Mateus Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateus Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateus Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateus Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateus Silva 3 Temmuz 1995 tarihinde Marília şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mateus Ferreira da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateus Silva Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mateus Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Atlética Ponte Preta futbol takımında oynamaktadır. Associação Atlética Ponte Preta takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mateus Silva'nin Associação Atlética Ponte Preta ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateus Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mateus Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateus Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateus Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2017 yılında São Bento (SP)

1 Aralık 2017 yılında Ituano

19 Eylül 2019 yılında Criciúma EC

30 Kasım 2019 yılında Ituano

1 Ocak 2022 yılında Cruzeiro

18 Temmuz 2022 yılında Ponte Preta

31 Aralık 2022 yılında Cruzeiro

12 Ocak 2023 yılında Ponte Preta

Mateus Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateus Silva şuan Associação Atlética Ponte Preta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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