Mateus Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateus Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateus Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateus Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateus Silva 30 Nisan 1993 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Mateus da Silva Ramos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateus Silva Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mateus Silva, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense EC (PI) futbol takımında oynamaktadır. Fluminense EC (PI) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mateus Silva'nin Fluminense EC (PI) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mateus Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateus Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Mateus Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateus Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Haziran 2017 yılında Sur SC

10 Ocak 2018 yılında Chungju FC

20 Ocak 2020 yılında Macaé

10 Ocak 2021 yılında Velo Clube-SP

1 Ocak 2022 yılında Rio Branco FC

1 Mayıs 2022 yılında Nação Esportes

1 Ocak 2023 yılında Fluminense-PI

Mateus Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateus Silva şuan Fluminense EC (PI) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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