Mateusao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusao 2 Mayıs 2002 tarihinde Cajazeiras şehrinde doğmuştur. 1,99 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Mateus Oliveira Mendes şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusao Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Websoccer do Brasil Ltda yapmaktadır. Mateusao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portimonense SC A23 futbol takımında oynamaktadır. Portimonense SC A23 takımına 19 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mateusao'nin Portimonense SC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateusao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mateusao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Palmeiras U20

1 Ocak 2022 yılında Palmeiras

19 Ağu 2022 yılında Portimonense 23

30 Haziran 2023 yılında Palmeiras

Mateusao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusao şuan Portimonense SC A23 takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.