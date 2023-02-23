Mateusz Abramowicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Abramowicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Abramowicz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Abramowicz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Abramowicz 8 Kasım 1992 tarihinde Brzeg Dolny şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Abramowicz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FutNat.com yapmaktadır. Mateusz Abramowicz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miedz Legnica futbol takımında oynamaktadır. Miedz Legnica takımına 23 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mateusz Abramowicz'nin Miedz Legnica ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Abramowicz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Abramowicz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateusz Abramowicz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Abramowicz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Czarni Zagan

1 Temmuz 2011 yılında MKS Kluczbork

2 Şubat 2014 yılında Termalica

30 Haziran 2014 yılında MKS Kluczbork

25 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

18 Şubat 2015 yılında Slask Wroclaw

5 Temmuz 2016 yılında GKS Katowice

1 Temmuz 2018 yılında Chrobry Glogow

5 Ekim 2020 yılında Stadtallendorf

23 Temmuz 2021 yılında Miedz Legnica

Mateusz Abramowicz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Abramowicz şuan Miedz Legnica takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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