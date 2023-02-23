Mateusz Bartolewski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Bartolewski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Bartolewski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Bartolewski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Bartolewski 12 Ocak 1998 tarihinde Szczecinek şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Bartolewski Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP United yapmaktadır. Mateusz Bartolewski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Lubin futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Lubin takımına 31 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mateusz Bartolewski'nin Zaglebie Lubin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Bartolewski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Bartolewski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateusz Bartolewski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Bartolewski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Pogon II

2 Temmuz 2017 yılında Stilon

30 Haziran 2018 yılında Pogon II

17 Temmuz 2018 yılında Ruch Chorzow

31 Temmuz 2020 yılında Zaglebie Lubin

Mateusz Bartolewski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Bartolewski şuan Zaglebie Lubin takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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