Mateusz Bartosiak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Bartosiak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Bartosiak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Bartosiak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Bartosiak 26 Şubat 2000 tarihinde Biała Podlaska şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mateusz Bartosiak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Bartosiak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE GROUP yapmaktadır. Mateusz Bartosiak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chojniczanka Chojnice futbol takımında oynamaktadır. Chojniczanka Chojnice takımına 11 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mateusz Bartosiak'nin Chojniczanka Chojnice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Bartosiak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Bartosiak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateusz Bartosiak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Bartosiak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Korona U19

11 Temmuz 2019 yılında Chojniczanka

Mateusz Bartosiak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Bartosiak şuan Chojniczanka Chojnice takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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