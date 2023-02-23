Mateusz Bochnak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Bochnak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Bochnak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Bochnak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Bochnak 11 Şubat 1998 tarihinde Szczecin şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mateusz Bochnak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Bochnak Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGENTFORPLAYERS.COM yapmaktadır. Mateusz Bochnak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cracovia futbol takımında oynamaktadır. Cracovia takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mateusz Bochnak'nin Cracovia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Bochnak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Bochnak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateusz Bochnak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Bochnak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında S. Szczecin

1 Ocak 2015 yılında Pogon U19

1 Ocak 2016 yılında Pogon II

19 Mayıs 2017 yılında Pogon Szczecin

16 Temmuz 2018 yılında Pogon Siedlce

30 Haziran 2019 yılında Pogon Szczecin

22 Temmuz 2019 yılında Blekitni

1 Temmuz 2021 yılında Chrobry Glogow

24 Ocak 2023 yılında Cracovia

Mateusz Bochnak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Bochnak şuan Cracovia takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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