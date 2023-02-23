Mateusz Bodzioch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Bodzioch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Bodzioch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Bodzioch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Bodzioch 4 Haziran 1990 tarihinde Gliwice şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mateusz Bodzioch şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Bodzioch Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mateusz Bodzioch, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Sosnowiec futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Sosnowiec takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mateusz Bodzioch'nin Zaglebie Sosnowiec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Bodzioch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Bodzioch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateusz Bodzioch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Bodzioch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Ruch Zd.

- yılında Piast Gliwice II

- yılında LZS Lesnica

- yılında Piast Gliwice

- yılında Piast Gliwice

- yılında Piast Gliwice

20 Ağustos 2012 yılında Korona Kielce

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

30 Ocak 2014 yılında Ruch Zd.

2 Temmuz 2014 yılında ROW Rybnik

17 Temmuz 2015 yılında Odra Opole

16 Şubat 2019 yılında Warta Poznań

1 Temmuz 2019 yılında Stal Mielec

5 Ekim 2020 yılında Radomiak

18 Şubat 2022 yılında Z. Sosnowiec

Mateusz Bodzioch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Bodzioch şuan Zaglebie Sosnowiec takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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