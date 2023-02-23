Mateusz Bondarenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Bondarenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Bondarenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Bondarenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Bondarenko 18 Ağustos 1999 tarihinde Lubsko şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mateusz Bondarenko şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Bondarenko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IQSPORT.COM.PL yapmaktadır. Mateusz Bondarenko, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resovia Rzeszów futbol takımında oynamaktadır. Resovia Rzeszów takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mateusz Bondarenko'nin Resovia Rzeszów ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Bondarenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Bondarenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateusz Bondarenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Bondarenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Legia II

26 Temmuz 2019 yılında Skra Czesto.

16 Ocak 2020 yılında Legia II

22 Ocak 2020 yılında Stomil

31 Temmuz 2020 yılında Legia II

21 Ağustos 2020 yılında GKS Jastrzebie

31 Ağustos 2021 yılında Sokol Ostroda

31 Aralık 2021 yılında GKS Jastrzebie

1 Temmuz 2022 yılında Resovia

Mateusz Bondarenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Bondarenko şuan Resovia Rzeszów takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mateusz Bondarenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Budowlani Lubsko

Polonya U20 takımında 2 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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